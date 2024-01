Auf Wiedersehen Franz Beckenbauer

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Per decine di anni, dalla metà dei Sessanta in poi, quando si diceva Kaiser a quasi nessuno, pure in Germania, veniva in mente Guglielmo I o Ceccobeppe. Di Kaiser ce ne era solo uno. Ed era. Anon servivano parole, bastava uno sguardo per farsi capire e, soprattutto, far capire agli altri cosa dovevano fare. Di solito capitava che nessuno mettesse in discussione il suo ruolo di guida assoluta della squadra. Bastava quello sguardo azzurrogrigio a mettere in chiaro le cose: era autorevole e severo, spietato e accogliente, c’era da aver paura e fiducia allo stesso tempo. Chi non veniva sedotto da quello sguardo, si convinceva dopo averlo sentito parlare. Le sue parole, in quel tedesco imbastardito col dialetto bavarese, erano precise e taglienti, mai prolisse. Quando parlava, sembrava ...