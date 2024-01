Auckland | Adelaide | Hobart e Kooyong | tutto sui tornei della settimana

La seconda settimana della nuova stagione prevede tre tornei: l'ASB Classic, l'ATP 250 di; l'Hobart International, classico WTA 250 in Tasmania; e l'International, combined tra ATP 250 e WTA 500. Inoltre, si giocherà anche il Kooyong Classic, esibizione che vedrà al via ...Oggi sono stati scalati i punti conquistati nel 2023 nella United Cup e nei torneiInternational 1, vinto da Aryna Sabalenka su Linda Noskova, e ASB Classic di, vinto da Coco Gauff ...La seconda settimana della nuova stagione prevede tre tornei: l'ASB Classic, l'ATP 250 di Auckland; l'Hobart International, classico WTA 250 in Tasmania; e l'Adelaide International, combined tra ATP ...Rafael Nadal’s comeback from hip surgery is on hold after he withdrew from the Australian Open with an injury a week before the start of the season’s first Grand Slam tournament. The 22-time major ...