Attivista curda si ribella al velo Viene punita con 74 frustate

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Dove inizia e dove finisce la libertà dell’essere umano? È una domanda doverosa, questa, che dovremmo porci, sopratutto se l’obiettivo è quello di rivendicare tutti quei diritti che ci appartengono per natura e che nessuno dovrebbe mai mettere in discussione. Eppure in alcune parti del mondo non solo questi diritti vengono negati, ma sono soppiantati da regole violente e imposizioni che minano la dignità, che privano gli uomini, e soprattutto le donne, della loro libertà. Una libertà che Roya Heshmati, una giovanedi origine curde residente a Teheran, ha rivendicato mettendo a rischio persino la sua vita. Ha rifiutato di indossare l’hijab, ilislamico, sfidando le leggi che lo impongono, e dopo essersi mostrata con il capo scoperto è statacon 74. Chi è Roya Heshmati Lo ha fatto per ...

Proprio come quest'ultima Roya è, 33 anni, nata e cresciuta a Sanandaj. Si è trasferita a Teheran e come tante altre donne della sua età in Iran è un'accesacontro l'uso obbligatorio ...... riporta Hengaw, ongper i diritti umani con sede in Norvegia. La pena, eseguita il 3 gennaio, ha rischiato di essere ancora peggiore perché l'si è nuovo tolta il velo prima dell'...Un'immagine dell'attivista iraniana Roya Heshmati, 33 anni, diffusa dall'Ong curda Hengaw che ha sede in Norvegia - Ansa Non saranno le frustate a piegare… Leggi ...Dove inizia e dove finisce la libertà dell’essere umano È una domanda doverosa, questa, che dovremmo porci, sopratutto se l’obiettivo è quello di rivendicare tutti quei diritti che ...