Attento il Milan | scatto Bayern per Ouédraogo

(Di lunedì 8 gennaio 2024) IlMonaco è alla ricerca di un nuovo difensore centrale ma non solo, lavora anche per il futuro del centrocampo con diversi obiettivi...

Nuovi ostacoli per il Milan nella corsa a Serhou Guirassy : secondo Sky Deutschland, il Manchester United prepara l'affondo per l'attaccante... (calciomercato)

Franco Ordine , sul 'Corriere dello Sport' di oggi, ha commentato il ritorno del Milan in Europa League parlando di 4 ostacoli per i rossoneri (pianetamilan)

Due gol (e un assist) al Sassuolo per regalare all'Atalanta i quarti di finale di Coppa Italia, due gol per regalarsi una nuova sfida da... (calciomercato)

... vengono dai 4 punti conquistati con Verona e, inoltre avranno ancor più voglia di vendere ... Allegri, sempre moltoall'aspetto mentale, sa che la testa può fare la differenza ancor più ...Dopo gli ultimi tre giri a vuoto con avversari importanti come, Fiorentina e Napoli, il Monza apre con il sorriso il nuovo anno strappando tre punti sul ...di potenza ma Di Gregorio èe si ...Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di MRShare Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da ...Un nuovo stop in casa Milan. Stefano Pioli dovrà fare a meno di Alessandro Florenzi per la prossima partita di Coppa Italia, contro l’Atalanta. Alessandro Florenzi (LaPresse) – Calciomercato.it La ris ...