Attentato Iran | sono stata attaccata su Twitter X dall’ambasciata solo per una mia ipotesi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Qualcosa ancora non torna nella vicenda dell’‘anomalo’ avvenuto nella Repubblica islamica dell’che ha causato la morte di 100 persone e il ferimento di altre circa 240. Confuse e frammentarie le informazioni di cui oggi siamo in possesso. L’è avvenuto il 3 gennaio durante la commemorazione del generale Qassem Soleimani, ucciso da un drone americano nella stessa data, nel gennaio del 2020. Un assassinio immediatamente rivendicato dagli Stati Uniti. Il generale Soleimani era amato da una parte della popolazioneiana, tanto che al suo funerale parteciparono decine di migliaia di persone. Allora, come oggi, erainnalzata la bandiera rossa nella Santa moschea di Jamkaran, a sei chilometri dalla città santa di Qom, la bandiera rossa dell’Imam Hussein, nipote del Profeta a ...