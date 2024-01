Atp Auckland 2024 | programma | orari e ordine di gioco martedì 9 gennaio

250, la guida tv In diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW Lunedì 8 gennaio : dalle 00 alle 8.30 Martedì 9 gennaio : dalle 00 alle 8.30 Mercoledì 10 gennaio : dalle 00 alle 8.30 ......80 tornei trae WTA con più di 4.000 partite di tennis I DETTAGLI DEL NUOVO ACCORDO SKY -- WTA DAL 2024 GENNAIO 1 - United Cup (cemento) 1 - WTA 500 Brisbane (cemento) 1 - WTA 250(...van de Zandschulp was on debut at the Auckland tournament and his 7-6 6-2 win over Eubanks was his first against a top 50 player on an outdoor hard court since he defeated Casper Rudd at last year's ...Ha preso il via il torneo di Auckland, che assieme ad Adelaide rappresenta l'ultima tappa di avvicinamento all'edizione 2024 degli Australian Open. Le prime quattro teste di serie (Ben Shelton, Camero ...