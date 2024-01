Atp Auckland 2024 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il, le, gli, latv edell’ATP 250 di, torneo di scena da lunedì 8 a sabato 13 gennaio sui campi in cemento outdoor della città neozelandese. L’americano Ben Shelton guida il seeding, seguito dal finalista uscente Cameron Norrie e dall’argentino Francisco Cerundolo. Tra i giocatori al via spiccano anche Felix Auger-Aliassime, determinato quantomeno a riavvicinarsi alla top 10, e Gael Monfils, omaggiato di una wild card dagli organizzatori. Non sono presenti tennisti italiani. TABELLONE MONTEPREMI La diretta televisiva dell’ATP 250 diè affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento neozelandese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport ...

Il Tabellone del torneo Atp di Auckland 2024 , torneo 250 in programma dall’8 al 13 gennaio in Nuova Zelanda. Non ci sono azzurri al main draw, è ... (sportface)

Il Tabellone del torneo Atp di Auckland 2024 , torneo 250 in programma dall’8 al 13 gennaio in Nuova Zelanda. Non ci sono azzurri al main draw, è ... (sportface)

Il programma del torneo Atp 250 di Auckland 2024 per la giornata di martedì 9 gennaio con gli orari e l’ ordine di gioco . In programma gli ultimi ... (sportface)

250, la guida tv In diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW Lunedì 8 gennaio : dalle 00 alle 8.30 Martedì 9 gennaio : dalle 00 alle 8.30 Mercoledì 10 gennaio : dalle 00 alle 8.30 ......80 tornei trae WTA con più di 4.000 partite di tennis I DETTAGLI DEL NUOVO ACCORDO SKY -- WTA DAL 2024 GENNAIO 1 - United Cup (cemento) 1 - WTA 500 Brisbane (cemento) 1 - WTA 250(...Ha preso il via il torneo di Auckland, che assieme ad Adelaide rappresenta l'ultima tappa di avvicinamento all'edizione 2024 degli Australian Open. Le prime quattro teste di serie (Ben Shelton, Camero ...Nel circuito Atp c'è subito una new entry nella top 10 ... Elena Rybakina ha sorpassato Coco Gauff (a sua volta vincitrice del 250 di Auckland) e si è nuovamente riportata in top 3. Iga Swiatek, al ...