ATP Adelaide | cambia l’avversario di Matteo Arnaldi Forfait di Fucsovics

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Prosegue il percorso di avvicinamento agli Australian Open 2024 di, impegnato questa settimana nell’ATP 250 dicon l’obiettivo di vincere qualche partita, salire ulteriormente in classifica e prendere fiducia in vista del primo Grand Slam della stagione, che scatterà a livello di tabellone principale domenica 14 gennaio. Il ligure, reduce da una stagione fantastica in cui ha recuperato circa 90 posizioni nel ranking mondiale bussando ormai alle porte della top40, non è testa di serie all’International e avrebbe dovuto sfidare al primo turno l’ungherese Marton, avversario già incontrato e battuto (in rimonta, al tie-break del terzo set) una settimana fa a Brisbane. Il solido tennista magiaro classe 1992 ha dato peròa causa di ...

