Atp Adelaide 2024 | programma | date | orari | copertura tv e streaming

...di 4.000 partite di tennis I DETTAGLI DEL NUOVO ACCORDO SKY -- WTA DAL 2024 GENNAIO 1 - United Cup (cemento) 1 - WTA 500 Brisbane (cemento) 1 - WTA 250 Auckland (cemento) 8 - WTA 500(...ASB CLASSIC () HOBART INTERNATIONALINTERNATIONAL KOOYONG CLASSIC (ESIBIZIONE SU SUPERTENNIS) 8 gennaio 2024Jack Draper cruised past Sebastian Baez 6-1 6-3 to earn the first win of the season at the Adelaide International. Draper earned a double break in the fourth and sixth games to win the first set 6-1 ...La scelta di non disputare tornei prima dell'Australian Open non ha penalizzato Jannik Sinner nel ranking Atp: l'azzurro mantiene la sua posizione numero 4 ...