ATP Adelaide 2024 | Draper e Shevchenko battono gli argentini Baez ed Etcheverry e accedono agli ottavi

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Si è conclusa poco fa la prima giornata dell’ATP 250 di. Quest’oggi si sono disputati i primi quattro incontri validi per il primo turno e lo spettacolo non è mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo. Molto bene Jack: il britannico ha dominato in lungo e in largo contro l’argentino Sebastian(testa di serie n.5) e ha vinto con un nettissimo 6-1 6-3. Ora al prossimo turno il classe 2001 dovrà vedersela con il serbo Miomir Kecmanovic, bravo oggi a battere lo statunitense Mackenzie McDonald per 6-4 6-2. Ha poi superato il turno anche il russo Alexander, grazie alla vittoria sudatissima contro l’argentino Tomas Martin(n.6 del torneo) con il punteggio di 7-6(4) 4-6 7-5 dopo due ore e 58 minuti di gioco. Al secondo turno...