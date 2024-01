Atalantamania | serve James a centrocampo | l'affare galoppa

Commenta per primo L'uomo più prolifico. Ademola Lookman, per i compagni 'Ade', è colui che sa trasformare almeno una delle mille occasioni create in ogni gara da un'Atalanta spesso sprecona nei primi ...Commenta per primo L'uomo più prolifico. Ademola Lookman, per i compagni 'Ade', è colui che sa trasformare almeno una delle mille occasioni create in ogni gara da un'Atalanta spesso sprecona nei primi ...Cha fatica a centrocampo l`Atalanta nel pari risicato contro la Roma. Protagonista assoluto Carnesecchi, che si è tolto da solo dal mercato con sette parate prodigiose,.Charles De Ketelaere, per tutti CDK, ha segnato in tutte le competizioni, unico giocatore dell`Atalanta finora ad esserci riuscito: 2 gol in Serie A, 2 gol in Europa League, 2 gol in Coppa Italia. Pi ...