Atalanta | i gironi d’andata del ciclo Gasperini Numeri a confronto

... contro il Napoli nei quarti del 2023 e contro il Dortmund negli ultimi. SOLO LAUTARO FA ... quando è in programma il quarto di finale contro l'. Indosserà la maglia numero 38 . Arriva a ...... spettacoli e casi arbitrali nelle gare valide per la prima giornata di ritorno neiA , B e ... Serie C, girone A: colpi esterni diUnder 23 e Pro Patria . Serie C, girone B: l'Arezzo ...Nonostante la sconfitta contro il Sassuolo la Fiorentina ha chiuso il girone d'andata di Serie A da quarta in classifica e quindi in piena zona Champions. Un risultato insperato, frutto ...Quanto siete soddisfatti dopo il girone d'andata e un giudizio dopo le polemiche di Inter-Verona. "Intanto sono qui per fare un consuntivo perché al termine del girone ...