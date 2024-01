Atalanta | con la Roma un buon punto dopo oltre 100 minuti di battaglia

(Di lunedì 8 gennaio 2024)unadurata100l’coglie un ottimocontro una. Come ci si aspettava, è stata una partita molto maschia, intensa e sporca. La Dea la inizia bene tanto da riuscire a passare avanti con un bel colpo di testa di Koop servito da Miranchuk. Il russo disputa un ottimo match. Soprattutto nella prima frazione di gioco, durante la quale, pur perdendo alcune palle stupide, riesce a tenere in apprensione la difesa avversaria. La Dea è costretta a giocare di rimessa perché lapreme insistentemente sull’acceleratore nell’intento di recuperare il risultato. Carnesecchi deve fare gli straordinari e chiude abilmente in più occasioni la saracinesca della porta nerazzurra. Capitola solo a causa ...

