Aspettando il MY24 Jeep Renegade festeggia dieci anni ‘alla grande’

Tante opzioni per i tanti clienti in attesa della Renegadei cui ordini saranno aperti a breve in Europa.Tante opzioni per i tanti clienti in attesa della Renegadei cui ordini saranno aperti a breve in Europa.che è il modello PHEV più venduto in Italia nel segmento B-SUV. Tante opzioni per i tanti clienti in attesa della Renegade MY24 i cui ordini saranno aperti a breve in Europa.Stephane Peterhansel fissa un altro capitolo della sua leggenda. È la 50a vittoria di Speciale in Auto di Monsieur Dakar, 14 vittorie tra Moto e Auto. Presidio Honda nella Gara della Moto. Grandi equi ...