Ascolti tv | gli ascolti di domenica 7 gennaio 2024

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Bene La Luce nella Masseria Nella serata di ieri,, su Rai1, La Luce nella Masseria ha ottenuto 3.445.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale5, Terra Amara ha ottenuto un a.m. di 2.682.000 spettatori pari al 14.2% di share. Su Rai2 9-1-1 ha raccolto 826.000 spettatori (3.9%) e 9-1-1: Lone Star 808.000 spettatori (4.2%). Su Italia1 La Fabbrica di Cioccolato si ferma a 1.324.000 spettatori con il 7.1% di share. Su Rai3, dopo una presentazione (1.791.000 – 8.4%), Report ottiene 2.253.000 spettatori con l’11.8% (Plus, dalla durata di 31 minuti: 1.166.000 – 9.3%). Su Rete4 Zona Bianca viene visto da 710.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 Rain Man – L’uomo della pioggia ha interessato 449.000 spettatori con il 2.5%. L'articolo proviene da 361 Magazine.

Nuovo boom diper Amici 23: il talent di Canale 5 torna in onda dopo la pausa natalizia e fa incetta di. Ecco i numeri della domenica pomeriggio con tutti i ...Non brilla Rai 1 nella serata del 7 gennaio 2024:de La luce nella masseria bastano a vincere ma non sono eccellenti. Ecco tutti i numeri della prima serata con terra amara che adesso fa paura alla rai per ...Un esterno da prendere prima dell'Arabia: Ngonge. Ma sarebbe stato giusto fosse già qui. Per la Champions la società ascolti Italiano. Domani col Bologna sfida da brividi. Crollo Napoli, la Supercoppa ...Sfida inedita in ascolti nella serata di ieri, domenica 7 gennaio 2024, che ha visto Terra Amara scontrarsi con il film tv di Rai1 La luce nella masseria, ...