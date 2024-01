Ascolti tv del 7 gennaio | La luce nella masseria sfida Terra Amara

Leggi su dilei

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Glitv di domenica 72024 sono contesi da programmi molto amati. Su Canale 5 infatti va in onda, soap turca dall’enorme successo in Italia. Rai 1 risponde invece con un film per celebrare i 70 anni della rete: La. Si tratta di un prodotto televisivo dalle tinte fosche: una storia che parla di relazioni famigliari con i suoi scontri e i suoi dolori attraverso i Rondinone. Italia 1 punta invece su un film amato, La fabbrica del cioccolato, con Jhonny Depp nei panni dell’iconico Willy Wonka. Rai 3 trasmette Report, mentre su Rete 4 va in onda Zona bianca.tv 7: in aggiornamento dalle 10:00