Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 7 gennaio 2024

(Di lunedì 8 gennaio 2024)TV: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction La Luce nella Masseria ha totalizzato 3445 spettatori (18,89% di share) nel primo episodio e 2322 (13,94%) nel secondo; su Canale5 la soap Terra Amara si è portato a casa 2682 spettatori (share 14,18%). Su Italia1 il film La Fabbrica di Cioccolato ha ottenuto in media 1324 spettatori (7,02%); su Rai2 la puntata della serie tv 9-1-1 ha totalizzato 826 spettatori (3,91%) e la puntata di 9-1-1 Lone Star 808 (4,16%), mentre su Rai3 la puntata del programma Report ha interessato 2253 spettatori (11,81%), con anteprima a 1791 (8,43%). Su Rete4 la ...

