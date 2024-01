(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il dolore sublimato dagli occhi indomiti di Ida è ciò che colpisce al cuore del lettore e dello spettatore. Non è un caso che Ladisia annoverato tra i migliori 100 libri mai scritti al mondo. E che trasporre sullo schermo questosia una grande sfida. La regista Francesca Archibugi lo ha fatto in 8 episodi, che si trasformano in 4 puntate: lunedì 8 gennaio su Rai 1 alle 21.30 va in onda la. Scritta da Giulia Calenda, Ilaria Macchia, Francesco Piccolo e dalla stessa Archibugi, Laha per protagonisti, Elio Germano, Asia Argento e Valerio Mastandrea. Ma la scena la ruba il piccolo Mattia Basciani. ...

(Adnkronos) – gelo in arrivo sull’Italia nelle prossime ore con temperature in picchiata fino a 15 gradi da Nord a Sud. Dopo un inizio di dicembre ... ()

Petra 2, la seconda stagione della serie Sky con Paola Cortellesi , sbarca per la prima volta in chiaro da stasera su TV8 alle 21:30. Paola ... (movieplayer)

Gallant: la fase 3 del conflitto durerà a lungoarriverà in Israele il segretario di Stato americano Antony Blinken . Nel colloquio di domani, secondo l'emittente Channel 12, chiederà a ...Il calciatore classe 2003, in arrivo dal Verona , è arrivatoa Milano e domani sarà pronto ... L' Udinese ha ufficializzato l'acquisto di Vincenzo Di Leva , chedal Telstaur 21, società ...Arriva stasera in tv la prima della 4 puntata di "La Storia", la serie tv tratta dal romanzo di Elsa Morante con Jasmine Trinca per protagonista: ecco tutto quello che c'è da sapere ...Dal capolavoro di Elsa Morante, edito nel 1974, arriva su Rai1, da stasera in prima serata, La Storia, nuova fiction, ispirata al romanzo, con protagonista Jasmine Trinca. Al centro della scena una do ...