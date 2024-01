Arriva il gelo | da domani aria polare dalla Russia e neve in pianura

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 8 gennaio 2024) (Adnkronos) – Da9 gennaio "in arrivorussa, temperature in discesa, lain, da mercoledì fino a venerdì piogge sulle regioni tirreniche in un contesto comunque freddo". Così all'Adnkronos il meteorologo Lorenzo Tedici de 'iLMeteo.it', che spiega come ci siano ancora oggi "gli effetti residui del maltempo del ciclone della