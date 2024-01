Arriva il gelo | da domani aria polare dalla Russia e neve in pianura

(Di lunedì 8 gennaio 2024) (Adnkronos) – Da9 gennaio “in arrivorussa, temperature in discesa, lain, da mercoledì fino a venerdì piogge sulle regioni tirreniche in un contesto comunque freddo”. Così all’Adnkronos il meteorologo Lorenzo Tedici de ‘iLMeteo.it’, che spiega come ci siano ancora oggi “gli effetti residui del maltempo del ciclone della Befana sulle regioni meridionali, con onde alte fino a 4 metri tra la Sardegna e la Sicilia, mareggiate anche verso la Calabria, piogge eresidua anche al sud e al centro e, da ieri, sull’Appennino per la gioia degli sciatori”. “Giornata interessante quella diperché abbiamo quello che si chiama un ‘rientro da est’, oppure ‘da stau’, – spiega Tedici -immaginiamoci che ci sono questi ...

