Arrestato in Cina il direttore di New Energy Vehicle | divisione di auto elettrica del colosso in bancarotta Evergrande

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Liu Yongzhuo,esecutivo della cineseNew(Nev) si torva in stato di arresto, con accuse, non meglio specificate di “aver commesso dei crimini”. L’azienda produceelettriche ed è parte del gruppo immobiliare, nome noto alle cronache finanziarie dopo il default dichiarato alcuni mesi fa. Dopo la notizia i titoli di Nev sono stati inizialmente sospesi dalle contrattazioni, rientrati negli scambi perdono oltre il 10%. La notizia della detenzione di Liu ha fatto seguito all’annuncio di settembre 2023 della capogrupposecondo cui il suo presidente e fondatore Xu Jiayin era “soggetto a misure obbligatorie” da parte dellerità cinesi per più violazioni di legge. La casa ...

