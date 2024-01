Arnaldi-Zapata Miralles stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Adelaide 2024

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Matteose la vedrà contro Bernabenel primo turno dell’ATP 250 di, torneo di scena sul cemento outdoor della città australiana. Il sanremese è reduce dal buon quarto di finale ottenuto a Brisbane, dove si è arreso di fronte al russo Roman Safiullin. Adesso per lui c’è il lucky loser spagnolo, grande esperto della terra battuta ma capace di adattarsi molto bene anche a condizioni più rapide. Tra i due tennisti si tratta del primo scontro diretto della carriera, conche partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In palio per il vincitore c’è un ottavo di finale molto complicato contro il bombardiere cileno Nicolas Jarry, seconda testa di serie della manifestazione e beneficiario di un bye all’esordio. PROGRAMMA E ...

Entra nel vivo il 2024 del tennis e sale la febbre in vista degli Australian Open che saranno il primo grande appuntamento della stagione: i giocatori continuano la preparazione al Major australiano. Il ripescato di turno risponde al nome di Bernabe Zapata Miralles, 26enne spagnolo (n.77 ATP) che aveva perso nettamente 6-3 6-2 quest'oggi contro il padrone di casa australiano Adam Walton al secondo