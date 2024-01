Arisa provoca i boomer | “Se mi trovi così in ascensore che fai?” – le risposte

Leggi su biccy

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Threads non ha senso e fin qui siamo tutti d’accordo. E non lo dico solo perché si rifiuta di prendere le immagini anteprima degli articoli di Biccy e l’ho presa sul personale, ma perché il mio feed è pieno di persone che chiedono “se micosa?“. In questo trend c’è caduta ancheche, cercando dire i, ha messo una sua foto incon scritto: “Se miinche? Ggrrh!”. Post di @music Visualizza su Threads Lericevute? Tutt’altro che lusinghiere.però ha saputo sempre rispondere con ironia e questo le va dato atto. Post di ...