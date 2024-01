Area C | il flop green di Beppe Sala | le auto non calano

... tanto in attacco (6/8 complessivo, una sentenza in), tanto in difesa, dove alza la pressione ... Basket Serie A: idella 15a giornata. ALESSANDRO PAJOLA 5. Che serataccia per l'Ale nazionale! ...... l'età avanza, ma De Silvestri si conferma un difensore che indi rigore sa segnare con grande ...IL VAR ; come è possibile che il VAR non veda la gomitata di Bastoni Come è possibile che non ...DE SILVESTRI; l’età avanza, ma De Silvestri si conferma un difensore che in area di rigore sa segnare con grande regolarità. Dal 2010 solo Bonucci e Gosens (che con l’Atalanta faceva l’ala d’attacco ...Inter-Verona 2-1 INTER Sommer 6: Immediatamente sollecitato da Suslov, respinge un pericolo non banale. Blocca il colpo di testa centrale ma ravvicinato di Djuri.