Arabia | è già finito tutto? Benzema | Henderson e gli altri in fuga dalla prigione dorata

(Di lunedì 8 gennaio 2024) "Finirà come col campionato cinese qualche anno fa". Tanti scettici, poco più di dodici mesi or sono, quando l'Al-Nassr ha...

Cristiano Ronaldo , residente in Arabia Saudita da quando ha iniziato a giocare per l'Al-Nassr, non poteva mancare all'evento di boxe che si è tenuto ... (gqitalia)

Secondo le ultime notizie di Calciomercato Napoli , Matteo Politano potrebbe essere tenta to da un’avventura in Arabia e il club azzurro avrebbe già ... (2anews)

Jordan Henderson non sarà il primo e nemmeno l’ultimo giocatore a voler lasciare l’Arabia Saudita per fare ritorno in Europa: l’ex Liverpool ha ... (calcionews24)

Nella mattina di ieri si è recato ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti per poi proseguire il suo tour inSaudita. Blinken avevaaffermato che è "imperativo" che Israele si impegni per ...Le indiscrezioni da Castel Volturnoda stamattina davano la soluzione del ritiro come oramai in ... Poi il giorno dopo gli andranno inSaudita, dove si disputerà la Supercoppa. La crisi e il ...