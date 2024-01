Aquaman | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di lunedì 8 gennaio 2024): trama, cast e streaming delsu Italia 1 Stasera, lunedì 8 gennaio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondadel 2018 diretto da James Wan. Basata sull’omonimo personaggio della DC Comics, la pellicola è prodotta dalla Warner Bros. assieme alla DC Entertainment ed è distribuita dalla stessa Warner; è il sestodel DC Extended Universe (DCEU). Scritto da Will Beall e David Leslie Johnson-McGoldrick, ilè interpretato da Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison, Nicole Kidman, Patrick Wilson e Dolph Lundgren. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Nel 1985, ad Amnesty Bay, nel Maine, il guardiano del faro Thomas Curry incontra una donna che si presenta con il nome di Atlanna. Quest’ultima ...

...che è stato trasmesso in diretta ed è stato seguito da milioni di spettatori sparsi inil ... tanto che ine il regno perduto il minutaggio dell'attrice presente sullo schermo è stato ......confrontate sul ruolo di Harley Quinn in Joker 2 Ora che il DCEU ha salutato i fan cone ... il personaggio è apparso per la prima volta in Suicide Squad, ha poi ottenuto uno spinoffsuo -...Durante la presentazione a Roma è stato anche annunciato un tour promozionale di Pietro Castellitto e del cast che accompagnerà il film in tutte le regioni con la prima tappa a Bologna proprio questa ...Abbiamo delle possibili informazioni sui prossimi film e serie tv del DCU che potremmo vedere nei prossimi anni!