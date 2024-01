Aquaman | la recensione | la grande avventura sotto la superficie

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il film:, 2018. Regia: James Wan. Cast: Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard, Dolph Lundgren, Willem Dafoe, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison, Nicole Kidman. Genere:, fantastico. Durata: 143 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Netflix, in lingua originale. Trama: Arthur Curry deve accettare il suo retaggio atlantideo quando il fratellastro Orm minaccia la guerra contro gli umani. Nel 2023, il DC Extended Universe è giunto al capolinea cone il regno perduto, talmente mortifero a livello di hype che la Warner Bros. non si è quasi neanche sforzata di promuoverlo. L’esatto contrario di quanto accaduto cinque anni prima con il capostipite, divenuto – un po’ a sorpresa – il piùsuccesso del franchise incentrato sui membri della Justice League. Un successo ...

