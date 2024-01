Apre a Firenze la seconda galleria d’arte Dantebus che raccoglie le opere degli artisti per passione

Leggi su newsagent

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Dopo il lavoro gli italiani diventano poeti (35%), pittori (30%), fotografi (25%) e scrittori (10%). Un’analisi dei 130.000 partecipanti al network, l’unico social media che dà visibilità agliemergenti con gallerie, case editrici e app tecnologiche Sono saliti a 132.418 gli aspirantitra emergenti e appassionati, 49,4% uomini e 50,6% donne, 40 anni di media, che si sono rivolti alla casa editrice, unica nel genere in Italia con spazi espositividedicata aglinon professionisti che oggila sua, in via dello Studio, dopo quella romana in via Margutta, proprio per dar loro visibilità. I poeti la fanno da padrone con ...