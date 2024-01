Apicoltura in Toscana | aperti i bandi della Regione Oltre 1 milione di euro

TagRedazione 8 Gennaio 2024 1 minuto di lettura Facebook X WhatsApp Condividi via Email Stampa Articoli correlati, la Regione sostiene i produttori 26 Ottobre 2019 ......firmata Filippo rinnova l'incontro tra moda e cucina 8 Gennaio 2024 Interventi strutturali in, usciti i bandi 2024 per oltre 1 milione di euro 8 Gennaio 2024 Diabete, ini dati dei ...Sono usciti i bandi per l'apicoltura della Regione Toscana per presentare la richiesta dei fondi europei che ammontano ad un milione e 104mila euro ...Sono usciti gli interventi a sostegno del settore, sia per gli apicoltori che per le associazioni apistiche attive in Toscana ...