Annuncio dell' accordo tra la Fondazione MarcoPolo700 e l' UNESCO

(Di lunedì 8 gennaio 2024) (Adnkronos) - Presentazione: promuovere l'unità e lo scambio culturale attraverso l'arte e l'istruzione. Londra, Regno Unito - Media OutReach Newswire - 8 gennaio 2024 - La, la cui nascita ufficiale avverrà l'8 gennaio, giorno del 700° anniversarioa morte di Marco Polo (Venezia, 1254-1324), è un'organizzazione di beneficenza che ha l'obiettivo di favorire la crescita attraverso lo scambio culturale, l'arte e l'istruzione. In un mondo costellato da sfide complesse e tensioni geopolitiche, la, grazie all'eredità di Marco Polo,va in controtendenza favorendo e agevolando la comprensione, l'apprezzamento e la collaborazione tra culture diverse. Obiettivi La...

“Giusto per essere chiari, la maggior parte delle notizie sono spazzatura! Continuano a dire che mi rivolgo a persone a caso per fare un nuovo ... (caffeinamagazine)

La morte del padre di Beatrice Luzzi ha riempito di dolore il cuore di tutti i suoi fan. Sono in tante, infatti, le persone che in questi giorni ... (tutto.tv)

In calo anche Shenzhen e Shanghai . Chiusura in ribasso per la Borsa di Hong Kong dove il titolo del colosso cinese Evergrande e' stato sospeso a seguito'arresto del capo della controllata per le auto elettriche. Il principale indice Hang Seng ha lasciato sul terreno l'1,9% a 16224,45 punti mentre l'Hang Seng Tech ha perso il 3% a ...Inoltre, Gurman anticipa un possibileda parte di Apple per la ''prossima settimana o giù di lì" , suggerendo l'intezione'azienda di distogliere l'attenzione degli utenti dal Consumer ...A ottobre era stato inaugurato a Verona il primo cashierless store italiano. Nel mondo già sono stati testati diversi negozi senza casse, i primi sono stati Amazon negli Stati Uniti e Tesco a Londra.Tra pochi giorni Sony svelerà quali giochi PS5 e PS4 si aggiungeranno al catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a gennaio. Ecco data e orario esatti dell'annuncio.