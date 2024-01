Ancona | 25enne morto suicida in carcere La madre | “Stava male | non poteva stare lì da solo Aveva minacciato di impiccarsi”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Una “morte preannunciata” la definisce la mamma di Matteo, iltrovato senza vita il pomeriggio di venerdì scorso neldi Montacuto ad. Il ragazzo recluso per reati contro il patrimonio, si trovava da qualche tempo in isolamento per un aggressione a un agente di polizia. “Mio figlioun disturbo psichiatrico accertato, era bipolare, innon ci. Tantomeno in isolamento, senza nessuno che lo controllasse, impaurito e agitato com’era” afferma Roberta Faraglia. Il venticinquenne nell’ ultimo colloquio con i genitori, il 5 gennaio,esternato il suo rifiuto nel rientrare in isolamento eil suicidio. “Ho chiesto rassicurazioni alle guardie, le ho implorate che non lo lasciassero ...

Matteo Concetti è morto suicida nel carcere Montacuto dila sera del 5 gennaio. La mattina di quel giorno aveva avuto un colloquio straziante con la ... Matteo,di Rieti, soffriva di una ...Ilaveva una patologia psichiatrica per la quale era in cura. In passato era stato anche in ... Ma questi problemi sono cominciati a. Fino a quando era a Fermo stava bene, anche se era in ...Per tre anni una 25enne rumena non potrà tornare nella città della carta coem disposto dal questore Capocaùsa. Aveva commesso furti analoghi commessi alla fine dello scorso anno in diversi negozi dell ...Continua l’attività di prevenzione disposta dal Questore di Ancona. Personale del Commissariato P.S. di Fabriano, identificava la donna, di origini ...