Anche quest’anno Narnia Festival ospita le uniche selezioni dal vivo di sanremoJunior in Italia

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Le audizioni del concorso internazionale per ragazzi dai 6 ai 15 anni il 27 gennaio a Narni. C’è tempo per iscriversi fino a mercoledì 24 gennaio, ilin esclusiva nazionale ledalper il concorso internazionale di canto, rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni. Una prestigiosa esperienza di selezione affidata, per il terzo anno consecutivo, all’organizzazione deldiretto dalla pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro e dal direttore d’orchestra e medagliato olimpico Lorenzo Porzio. Le iscrizioni per ledovranno pervenire entro mercoledì 24 gennaio: possono partecipare giovani cantanti ...