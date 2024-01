Amici | flirt tra Valentin Alexandru e una ex Pupa? I dettagli social

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Noto per la sua partecipazione adè tornato nuovamente al centro dell’attenzione. Stando a quanto emerso sui, il ballerino avrebbe in corso uncon Emy Buono, ex protagonista de Lae Il Secchione.IN CORSO? – Dopo la chiacchierata presunta love-story con Francesca Tocca, avuta durante la breve separazione L'articolo

Negli ultimi giorni si è molto Parla to del legame che si è venuto a creare tra due allievi di Amici . Ai telespettatori, infatti, non è ... (dailynews24)

Maria Zaffino, ex ballerina di Amici , ha parla to del suo addio al talent e del presunto flirt con Gianni Sperti L'articolo Ricordate Maria Zaffino? ... (novella2000)

Inoltre avrebbe avuto un presuntocon Fedez nell'estate del 2016, con diversi scatti sui social che li hanno ritratti in vacanza con un gruppo dicon alcuni di questi che li mostrano ......fatto parlare di sé non solamente per le sua performance ma anche per ilcon la professionista Francesca Tocca , oltre che per il suo bel caratterino. Una volta finita l'esperienza ad '',...Scontro aperto ad Amici di Maria De Filippi Facciamo un passo indietro ... Nonostante la sua vita sentimentale sia blindata, pur essendo ricca di presunti flirt sempre smentiti che le hanno attribuito ...Valentin Alexandru Dumitru, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, sta frequentando la protagonista di un noto reality. Ecco chi ...