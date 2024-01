Amici 23 | scoppia la lite tra Raimondo Todaro e la moglie Francesca Tocca | “Facciamo i conti a casa” Ecco che cosa è successo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Battibtrae marito ad. Nella puntata andata in onda il 7 gennaiosi trovano a discutere per una frase dell’insegnante reputata infelice dalla stessa ballerina e da tutti i professionisti. Tutto ha inizio quando l’allievo Giovanni si cimenta in una coreografia scelta da. Alessandra Celentano chiede che il ragazzo esegua un altro numero che però non risulta altrettanto soddisfacente. Il suo coach quindi osserva: “La maestra ha scelto l’unico pezzo che non avevo lavorato personalmente con Giovanni. Su 4 pezzi ne abbiamo lavorati 3 insieme, questo non l’ho mai visto Questo è un pezzo dove non è stato seguito, se l’è fatto praticamente da solo Se io sono in sala, per lui posso fare la differenza”. ...