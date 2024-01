Amici 23 | allievi in crisi e qualcuno pensa di abbandonare ad un passo dal Serale

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Dopo la lunga pausa per le vacanze natalizie, oggi, lunedì 8 gennaio 2024, è tornato in onda, su Canale 5, il daytime di23. Che cosa sarà accaduto tra glidella scuola? Ci saranno stati degli strascichi rispetto all’appuntamento della domenica? Vi sveliamo tutto ciò che è successo qui di seguito.23, la gara di interpretazione dei ballerini Come era già possibile prevedere, questa striscia quotidiana di23 è ripresa esattamente da dove l’avevamo lasciata: da ciò che non si è visto della puntata di domenica per motivi legati, ovviamente, alle tempistiche televisive. Nello studio del talent è arrivato Garrison Rochelle per giudicare la prova di improvvisazione di ballo. Ogni professore ha scelto un ballerino della propria squadra. Il compito? Quello di coinvolgere il più possibile anche il ...