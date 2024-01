Alvino spiazza tutti | “Colpa di Spalletti” | la risposta di De Maggio è imperdibile

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il Napoli non riesce a decollare in campionato, la preoccupazione di tanti tifosi è non riuscire a raggiungere nemmeno gli obiettivi minimi fissati all’inizio del campionato Ennesimo risultato negativo ed ennesimo lunedì di profonda amarezza per i tifosi del Napoli. Il 2024 si è aperto nel peggiore dei modi, con la sconfitta esterna subita per mano del Torino di Ivan Juric. Un risultato che si va ad aggiungere agli altri parziali negativi ottenuti in stagione. Con il cambio in panchina, affidata a Walter Mazzarri da metà novembre, la situazione non è cambiata ma addirittura peggiorata. Con il tecnico di San Vincenzo livornese siamo arrivati a 6 sconfitte in 10 partite giocate dal suo ritorno in azzurro. Un dato shock che proprio non premia nulla di quanto architettato dalla dirigenza dopo la vittoria dello scudetto. Con la chiusura del girone d’andata, il Napoli occupa attualmente il ...