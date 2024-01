Altri Percorsi | al Sociale in scena “Prometeo”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Bergamo. Dopo l’avvio a dicembre con il gruppo tedesco Familie Flöz, la rassegnadella Fondazione Teatro Donizetti propone uno dei titoli che meglio ne caratterizza lo spirito e il percorso artistico: giovedì 11 e venerdì 12 gennaio al Teatro(con doppia replica in entrambe le giornate, matinée alle 10.30 e la sera alle 20.30) va in”, spettacolo tratto dall’omonima tragedia di Eschilo firmato da Gabriele Vacis e da Roberto Tarasco. In palcoscenico ci saranno i giovani attori di PEM – Potenziali Evocati Multimediali, tutti diplomati alla Scuola del Teatro Stabile di Torino: Davide Antenucci, Andrea Caiazzo, Pietro Maccabei, Eva Meskhi, Enrica Rebaudo, Edoardo Roti, Letizia Russo, Lorenzo Tombesi, Gabriele Valchera e la bergamasca Erica Nava, già allieva del ...

