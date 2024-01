Almanacco del 08-01-2024 ore 07 | 30

(Di lunedì 8 gennaio 2024)del giorno ed è mercoledì 3 gennaio Buona giornata da parte di Francesco Vitale oggi Il santissimo nome di Gesù giorno dedicato al nome di Cristo quando gli viene imposto durante la cerimonia della circoncisione dal padre San Giuseppe quanta l’origine il nome Gesù giunge dal momento dell’annunciazione quando l’angelo indica il bambino che sarebbe nato con la parola ebraica Yeshua ovvero il Salvatore simbolo del rinnovamento a cui tutti cristiani sono chiamati è l’imitazione di Cristo Salvatore diffusa già nei primi tempi della chiesa la venerazione del Santissimo nome di Gesù inizio solo nel quattordicesimo secolo ad avere rilevanza legate in particolare alla predicazione di San Bernardino da Siena fu poi Papa Innocenzo XIII nel 1721 ai stendere solo il culto da tutta la chiesa il giorno di celebrazione Mario tra le prime domeniche di gennaio per attestarsi ...

