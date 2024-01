All’ombra della guerra | la violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Da quando, nel 2006, l’organizzazione non governativa israeliana Yesh Din ha iniziato a monitorare ladeinellaoccupata, quello appena terminato è stato di gran lunga l’anno peggiore dal punto di vista del numero egravità degli attacchi – oltre un migliaio -,massiccia partecipazione di civilie delle conseguenze per i civili palestinesi. I dati di Yesh Din coincidono con quelli delle Nazioni Unite: 621 attacchi nel 2022, 1200 nel 2023. Il periodo dopo il 7 ottobre è stato particolarmente violento, con 242 atti dida parte deicontro un centinaio di comunità palestinesioccupata, in cui sono stati uccisi nove palestinesi. Ma anche ...

"In Cina ci sono stati più segnali di sostegno'economia, ma ... Le azionidivisione di produzione di veicoli elettrici dell'... poiché il conglomerato bancariocinese non è in grado di ...... in arrivo giovedì (dopo il dato relativo'Eurozona diffuso ...scorso) utile per scrutare la direzione delle decisioniFed in ...società quotate e sviluppatori immobiliari come prestatore, ...