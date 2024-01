All' Esquilino rivolta anti-clochard Portici tra droga e paura | i cittadini si ribellano

Leggi su iltempo

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Sotto idi piazza Vittorio la tensione è di nuovo altissima. Ad angosciare i residenti nel cuore dell'sono i gruppi di senzatetto, quasi sempre ubriachi o alterati dalla, che stazionano davalle saracinesche chiuse dell'ex «Mas». È un punto perfetto, visto che negli altri porticati i locali aperti sono un disturbo per chi vuole bere ersi. Ma se, racconta chi abita in zona, da anni la presenza dei senzatetto è costante, negli ultimi tempi la situazione è diventata insopportabile, tra il degrado degno di una bidonville (eppure siamo in area Unesco) e il rischio di venire aggrediti. Sabato sera poi si è sfiorato l'incidente, quando i residenti hanno deciso di affrontare ia viso aperto. «Noi eravamo 25 o 30 - racconta Frank Cappiello - i ...