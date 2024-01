Alla Biblioteca Astense presentazione dell' antologia ' Monferrato paesaggio vivo'

“Questo nuovo Finanziamento , il primo dopo tanti anni, è un successo non solo per Udine ma per tutta la cultura friulana. Il ruolo primario ... (udine20)

Treviolo , 3 gennaio 2024 – Ogni età è giusta per appassionarsi alla musica dal vivo, e non è mai troppo presto per imparare, scoprire e stupirsi. ... (bergamonews)

Lunedì 15 gennaio alle 18Astense Giorgio Faletti si terrà la presentazione dell'antologia "Monferrato Paesaggio Vivo 2023 e il lancio della seconda edizione del Premio di narrativa 'Parole in Colllina', a cura ...... è stato invitato da Comune eCivica Paolo Luotto, mentre il Gruppo 'Un tè in'... graziecompetenza del nostro ospite, ci avvicinerà a un genere teatrale e musicale che ...Il 10 gennaio entra in vigore la decisione assunta lo scorso 30 novembre dalla Corte Suprema russa di vietare le attività del movimento LGBTI internazionale, etichettato come “estremista”.Alla Biblioteca Monticone di Canelli, si torna a riscoprire insieme la bellezza dell'ascolto e del dialogo in forma di dibattito libero e informale, ...