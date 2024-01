Alcune tra le misure a favore dei lavoratori dipendenti previste dalla Legge di Bilancio 2024

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 8 gennaio 2024) È stata pubblicata lan. 213 del 30 dicembre 2023 contenente “di previsione dello Stato per l’anno finanziariopluriennale per il triennio-2026”. Ladientra in vigore dal 1° gennaio. Di seguito un’analisi didelle disposizioni di interesse per i. Limiti di esenzione per i fringe benefits È previsto un innalzamento al limite di esenzione, anche per il corrente annoe in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3 del TUIR. La disposizione normativa prevede che, nel periodo di imposta, non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, entro il limite complessivo di ...