AlbinoLeffe | avvicendamento in difesa | Gelli ai saluti | arriva Baroni

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 8 gennaio 2024)inper l’nella giornata di lunedì (8 gennaio). La società ha comunicato infatt di aver risolto consensualmente il contratto di Jacopo, difensore classe 2001, e di aver acquistato dal Modena Riccardo, 25 anni, che ha firmato fino a fine stagione. Approdato a Zanica nel gennaio 2022,ha messo a referto 26 presenze in maglia bluceleste: il suo contratto sarebbe scaduto a fine anno. Il suo sostituto è figlio d’arte, essendo suo papà Marcoil tecnico del Verona. Nativo di Bagno a Ripoli (FI), cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, in carriera ha indossato le maglie di Lucchese, Virtus Entella, Siena, Frosinone, Modena e Pontedera, totalizzando 83 presenze e 3 gol tra Serie B, C e Coppa Italia. Ha inoltre ...