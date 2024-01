Airoma | “Danni ambientali gravissimi | decenni e decenni per bonificare”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti “Le istituzioni posso incidere ma ciascuno di noi può fare la sua parte contro la povertà. Il disagio è di tutta la comunità, punta di iceberg, spesso, di un disagio psichiatrico rispetto al quale anche noi possiamo fare qualcosa, anzi molto”. Così il vescovo di Avellino, Arturo Aiello, a margine dell’incontro “Artigiani di comunità”, che si è tenuto all’auditorium del polo giovani di via Morelli e Silvati ad Avellino organizzato dall’azione cattolica italiana-Diocesi di Avellino. “Molte terre martoriate ci sono in Italia. Non solo la nostra”, osserva Antonio Di Donna, vescovo di Acerra e presidente della Conferenza episcopale campana. “Oggi ci confrontiamo sulla costruzione della comunità. Si parte dalle relazioni, quelle vere e non virtuali. La pandemia ci ha fatto capire che i rapporti umani sono molto importanti. Ma dobbiamo mettere insieme l’io e il ...