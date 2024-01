AIA | il presidente Pacifici | ' Non vado dietro a polemiche | gli errori ci saranno sempre Inizio positivo per i nostri arbitri'

(Di lunedì 8 gennaio 2024) 'Così come sbagliano i calciatori, sbagliano anche gli. Sul VAR leggo tante prese di posizione, a volte su un episodio si hanno 4 o 5 letture diverse. Ormai siamo diventati tutti varisti, ci sentiamo tutti nella capacità di giudicare un episodio'. Lo ha dichiarato ...

TORINO - C'è anche il campione del mondo di MotoGp, Pecco Bagnaia , all'Allianz Stadium per Juve ntus - Napoli . Ospite d'eccezione, lui che va ... (247.libero)

Un cane abbaia al termine del discorso di von der Leyen al parlamento Europeo. Attimi di imbarazzo a Strasburgo quando, in concomitanza della fine ... (ilgiornaleditalia)

Il presidente della Regione Veneto ripercorre un anno di lavoro ricordando in primis la tragedia delle due giovani donne: Vanessa e Giulia. In ... (ilgiornale)

Domenica 31 dicembre 2023 torna sulle strade della Capitale 'We Run Rome' , gara su strada di dieci chilometri che anche quest'anno continua la ... (247.libero)

“Così come sbagliano i calciatori, sbagliano anche gli arbitri. Sul VAR leggo tante prese di posizione, a volte su un episodio si hanno 4 o 5 ... (sportface)

Lo ha dichiarato Carlo Pacifici,dell', intervenuto alla prima puntata del 2024 de 'La Politica nel Pallone' di Emilio Mancuso su Rai Gr Parlamento. 'C'è in atto un cambio importante e ...... proprio per cercare sempre più in modo collaborativo con l'di ridurre quelli che sono i margini d'errore che ahimé possono comunque restare". Lo ha dichiarato ildella Lega Serie A ...La Sezione AIA di Civitavecchia ha contribuito ad un importante progetto di Cooperazione Civile/Militare (CIMIC) tra il contingente italiano del Comando Regionale Ovest (RC-W) della missione Kosovo Fo ...«Abbiamo ottenuto quegli spazi nel 2015 grazie all’allora assessore Chiara Bisconti — racconta l’avvocato Jacopo Ceccarelli, presidente dell’Aia Milano — con un contratto di affitto di nove anni più ...