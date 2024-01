Ai Golden Globes trionfo “Oppenheimer” e delusione per Garrone

(Di lunedì 8 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – E’ stato “”, la pellicola di Christopher Nolan, il vero mattatore dell’81ma edizione deiGlobe Awards. Con cinque statuette su otto candidature, ottiene anche il primato dei premi vinti, inclusa la regia e l’attore protagonista in un film drammatico con Cillian Murphy.Tra gli altri premi anche miglior film drammatico e miglior regia. Il globo d’oro per la miglior commedia è andato a “Poor things” di Yorgos Lanthimos.invece per l’Italia che, con “Io capitano” di Matteo, concorreva nella categoria dei film non in lingua inglese. Il film italiano si è dovuto arrendere ad “Anatomia di una caduta” di Justin Triet, che si porta a casa anche una statuetta per la migliore sceneggiatura originale. Sul fronte televisivo vittorie per “Succession”, migliore serie drammatica, ...

... la serie di successo (ha ricevuto 53 nominations agli Emmy, 6 ai, 11 agli Screen Actors Guild e 2 ai BAFTA tra le altre cose) ambientata nell'odierna Washington in un giro di intrighi, ...Timmy & Kylie takes the. FLOP: Dance the Globe away Doveva essere la Barbie night. Non c'... Altre notizie su:Globe 2024Dopo un autunno di festival disertati dalle star causa sciopero, i Golden Globe (qui la lista completa dei vincitori ... Timmy & Kylie takes the Globes.Ai Golden Globe il film di Christopher Nolan si aggiudica cinque premi su otto candidature. Niente da fare per Garrone con "Io capitano" ...