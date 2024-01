Ai Golden Globe 2024 Lily Gladstone ringrazia nella lingua della sua tribù nativo americana | i Piedi Neri

(Di lunedì 8 gennaio 2024)aicon profonda emozioneil pubblico per il premio ricevuto. Ma non lo fa in inglese, bensìsuanativa: i. Un grande traguardo per il riconoscimento dei nativi americani. Le parole diaiKillers of the Flower Moon è l’ultimo film diretto da Martin Scorsese e racconta le vicendecomunità di Nativi Osage, in Oklahoma negli anni ’20. Nel cast anche Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, oltre alla. Che ha ricevuto il premio come miglior ...

Nella notte di ieri, Jeremy Allen White ha vinto il suo secondoconsecutivo per la sua performance come miglior attore nella serie televisiva The Bear , che lo scorso anno è tornata per la sua seconda stagione. Parlando ai giornalisti presenti alla ...Con un'ultima stagione di The Crown segnata dalle polemiche , la serie è comunque uscita vittoriosa dall'ultima notte deiche hanno visto la premiazione di Elizabeth Debicki per la sua interpretazione della Principessa Diana come miglior attrice non protagonista. L'attrice ha ringraziato la "principessa del ...Golden Globe, Kylie Jenner e Timothée Chalamet hanno fattop la loro priuma apparizione ufficiale incantando i fan con un tenero bacio ...La serata ai Golden Globes è stata ricca di momenti entusiasmanti e sorprendenti: dalla vittoria come miglior film drammatico a "Oppenheimer", a quella di "Povere Creature" (con Emma Stone) come ...