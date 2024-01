Agrigento | duplice femminicidio | indagato si avvale della facoltà di non rispondere

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Palermo, 8 gen. (Adnkronos) - Si è avvalsodi nonil rumeno 24enne, Omar Edgar Nedelcov, accusato deldi Naro e vilipendio di cadavere. Le vittime sono due sue connazionali Delia Zarniscu di 58 anni e Maria Rus di 54, uccise nella notte fra giovedì e venerdì, nelle loro rispettive abitazioni a Naro, nell'agrigentino. Anche venerdì sera, davanti al pm Elettra Consoli e al Procuratore aggiunto Salvatore Vella, aveva deciso di stare in silenzio.

La Procura di, con il procuratore aggiunto Salvatore Vella ed il sostituto Elettra Consoli, ha chiesto la convalida del provvedimento di fermo. Sempre oggi arriveranno a Naro i carabinieri ...Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di, Iacopo Mazzullo, dopo l'interrogatorio di convalida del fermo, disposto dal procuratore aggiunto Salvatore Vella e dal pm Elettra ...