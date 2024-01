Agoumé | manca l’ufficialità per il Siviglia Ecco il motivo

Leggi su inter-news

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Per Luciennon ci sono particolari problemi. Il calciatore è adal 5 gennaio, ha svolto le visite mediche e aspetta. Estadio Deportivo spiega il ritardo dell’annuncio. RITARDO – Luciena breve firmerà il nuovo contratto che lo legherà alfino alla fine della stagione. L’Inter ha accettato il prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro, il calciatore ha svolto già le visite mediche ed è nella città spagnola dal 5 gennaio. Ora si attende ancora l’annuncio ufficiale. L’Inter sta provvedendo in queste ore, il ritardo è stato causato dalto invio di tutti i documenti del caso. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ...