“Agli infermieri turnisti vanno pagate sia le indennità che le maggiorazioni dei festivi infrasettimanali” | tuona il Nursing Up

(Di lunedì 8 gennaio 2024) “Siamo di fronte a sentenze importanti. Ci troviamo davanti a confortanti vittorie, nell’ambito di batte legali contro le aziende sanitarie, che non siamo certi noi a volere, ma che vengono intentate dai nostri professionisti con il sacrosanto sostegno delUp, per tutelare i loro sacrosanti diritti sistematicamente violati”. “Quei riconoscimenti economici che per contratto spettano ai nostrie che invece vengono incredibilmente negati” E quanto afferma Antonio De Palma, Presidente Nazionale delUp, commentando con soddisfazione i successi nelle batte legali contro il Fatebenefratelli di Milano e contro la Asl di Salerno (creando così dei precedente la Paese), in relazione ad una questione cheocchi dei media e della collettività è ben nota ma ...

Io capisco che per medici elavorare in quelle condizioni sia molto difficoltoso. Poi mi ... così molte strutture sono costrette a sottrarre lettialtri reparti. A Torino e nel Lazio ...Le richiesta La richiesta principale riguarda la garanzia di una dotazione minima di 4e 2 operatori socio sanitari per turno, in conformitàstandard nazionali ed europei. La Fials ...Agli infermieri turnisti, che prestano servizio durante i festivi infrasettimanali spetta il riconoscimento del cumulo dell’indennità di turno, dell’indennità festiva e indennità festiva ...Castellammare di Stabia, Napoli, ospedale San Leonardo, 3 gennaio: due infermiere aggredite, una delle quali colpita con pugno in pieno volto. Roma, 4 gennaio: una ambulanza del 118 presa a sassate ...